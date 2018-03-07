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09.03.2018 11:23

Октябрьская набережная: Несоветские перспективы

В Петербурге места, характеризуемые как депрессивные, обретают новую жизнь. Например, еще пока промышленная и неприглядная Октябрьская набережная вскоре станет средоточием современных жилых комплексов.
Октябрьская набережная: Несоветские перспективы
Георгий Поляков/Интерпресс

Сейчас здесь в реализации 11 таких проектов. И еще как минимум десяток потенциальных – либо собственники продают участки, либо девелоперы готовят к выходу на рынок новые жилые комплексы.  

Близость к Неве и нахождение в развитом районе – уже существенная причина для того, чтоб начать строительство жилья в этом месте. В продаже в локации Октябрьской набережной – квартиры в 11 жилых комплексах от десятка застройщиков. Средняя стоимость жилья в новостройках масс-маркет в этой локации – около 100,8 тыс. руб. за кв.м., за год она выросла на 11,8%. Для сравнения – в целом в городе средняя цена на первичном рынке увеличилась всего на 2%.

Из минусов этого места – конечно, серьезный трафик на набережной, однако далеко не все дома будут обращены непосредственно на магистраль. Самая длинная набережная в городе – 9 км на территории Петербурга – начинается от Зольной улицы в Невском районе и следует до пересечения с Кольцевой автодорогой у Новосаратовки, а далее еще 11 км продолжается уже под названием автодорога H76.

Набережная, которую на территории Петербурга пересекают одиннадцать улиц, – промышленная зона, формирование которой началось еще в 19-м веке. Здесь находились Киновиальный ультрамариновый завод, фабрика Товарищества шерстяных изделий «Торнтон» и многие другие предприятия. В советское время большинство из них поменяли названия, но суть осталась – это огромная промышленная зона вдоль Невы. В девяностые годы многие предприятия фактически прекратили работу, но корпуса сдавались в аренду.

 

Девелоперы логично обратили внимание на эту территорию. Первым был «Ленстройтрест», который построил свой дом в самой удаленной от центра локации – на Октябрьской наб., 124, корп. 3, еще в 2009 году. Следующей стала компания «Эталон ЛенСпецСМУ» с проектом «Ласточкино гнездо» на Русановской улице, завершенным в 2014 году. Кстати, в продаже по-прежнему еще есть квартиры – их порядка трех десятков.

Следом началось освоение более близкой к центру Петербурга и к станциям метро части Октябрьской набережной. Еще четыре года назад компания «ЛСР. Недвижимость-Северо-Запад» перевела свое производство железобетонных изделий с набережной в Гатчину. В итоге теперь здесь, на территории более 60 га, строится крупный жилой комплекс «Цивилизация» на 800 кв.м. Украшением комплекса станет пешеходный бульвар протяженностью более километра. Жителям обещаны видовые квартиры, а сами дома будут похожи, по замыслу застройщика, на «сталинские высотки». «Дома комплекса, выходящие на Октябрьскую набережную, предстанут в духе сталинского неоклассицизма – стиля, который оставил заметный след в архитектурном облике города. «Неоклассические сталинские» корпуса построят по кирпично-монолитной технологии. За ними, на «второй линии», расположатся дома комфорт-класса, возведенные по инновационной бесшовной технологии», – рассказала Ольга Аветисова, коммерческий директор «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад». Ландшафтная концепция предполагает разбивку прогулочной аллеи и благоустройство набережной.

В том же 2014 году стало известно еще о ряде проектов на Октябрьской набережной, часть из них сегодня уже вышла на рынок. Как рассказывает Сергей Терентьев, директор департамента недвижимости Группы «ЦДС», неподалеку от Октябрьской набережной сейчас строится жилой комплекс «Приневский». Он представляет собой восемь кирпично-монолитных жилых домов, рассчитанных на 9 тыс. жителей с паркингом и всей необходимой инфраструктурой – магазинами и социальными объектами. Из окон многих квартир будет открываться живописный вид на Неву и Вантовый мост.

Еще один проект, который находится в разработке уже более четырех лет – строительство на месте территорий фабрик «Невская мануфактура» и «Бумага», наследия «Комплекса построек бумажной фабрики Варгуниных» и фабрики Товарищества шерстяных изделий «Торнтон». Девелопером, вероятно, выступит «БФА-Девелопмент». Застройщик ранее предполагал здесь высотную застройку, однако впоследствии решили возвести дома высотой 10 – 12 этажей, а также школу, детсады и другую инфраструктуру. Первоначально предполагалось, что будет сохранен и реконструирован ряд исторических объектов на территории бывших фабрик. Однако в октябре 2017 года по адресу: Октябрьская набережная, 50, снесли один из исторических корпусов фабрики.

С видом на Неву

Не все объекты на Октябрьской набережной требовали столь длительной подготовки. В 2017 году «Полис Групп» заключил сделку с собственниками завода «Реактив», который занимал территорию 1,8 га на Октябрьской набережной, 44, но переехал на участок в Московском районе и летом освободил землю. Продажи в комплексе «Полис на Неве» на месте завода стартовали в том же году.

«Для «Полис Групп» это пилотный проект редевелопмента. Учитывая интересную локацию – близость к историческому центру, – мы понимали, что у объекта  должен быть соответствующий облик, поэтому здесь за основу взят неоклассический архитектурный стиль, – рассказывает Дмитрий Смирнов, председатель совета директоров «Полис Групп». – Один из корпусов комплекса обращен к Неве, за счет чего из окон большинства квартир открываются виды на акваторию реки и исторический центр Петербурга. Еще один плюс проекта – здесь представлен уникальный для рынка строящегося жилья продукт – видовые студии».

Недавно стало известно еще об одной сделке и о будущем комплексе: SetlCity приобрела участок завода «Пигмент» площадью 25,7 га, где за пять лет предполагается построить около 300 тыс. кв. м жилья. А летом 2018 года компания уже планирует приступить к строительству нового жилого комплекса комфорт-класса на Октябрьской набережной с детскими садами и школой. Из большинства квартир будет открываться вид на Неву и городские достопримечательности, неподалеку – парк Строителей, торговые центры и гипермаркеты.

На низком старте

По оценке экспертов, у Октябрьской набережной – большой потенциал. Помимо жилых комплексов в продаже и тех, что выйдут на рынок в ближайшем будущем, в этой локации множество потенциальных проектов, где собственники как раз сейчас решают судьбу участков. Например, территория на Зольной, 17, возможно, станет местом реализации нового проекта ГК «Норманн», если судебные споры решатся в пользу застройщика.

Участок на улице Крыленко, 1а, многократно был выставлен на торги в связи с банкротством поставщика алкоголя «Мозель». Разрешение на строительство получено еще в 2016 году, площадь участка 1,28 га, он расположен между Невой и ЖК «О’Юность» от SevenSunsDevelopment на первой линии набережной. Здесь можно построить небольшой дом бизнес-класса с видом на реку.

Неясна пока судьба будущего комплекса компании «Проектсервис-Недвижимость Плюс» на Октябрьской набережной, 86, корп.2. Первоначально на месте бывшего детского садика здесь предполагалось строительство высотки на 25 этажей с встроенным детским учреждением, но проект пришлось изменить. Выход на рынок его состоится, возможно, в 2018 году.

В продаже находятся соседние участки и на более отдаленных от центра адресах – Октябрьская набережная, 102, корп. 2, и Октябрьская набережная, 104 .

Потенциал промышленных территорий Петербурга велик. По данным Ольги Трошевой, руководителя Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», объем строительства на месте промзон, где собственники рассматривают такую возможность, а также реальный объем застройки составляет совокупно не менее 20 млн.кв.м. При этом Невский район – это лидер, на его территории – около четверти всех действующих или потенциальных площадок редевелопмента.

Спрос на жилье в проектах на Октябрьской набережной находится на высоком уровне. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», в предложении – это объем непроданного жилья – сейчас порядка 230 тыс.кв.м, что составляет всего 43% от объема рынка. А строится здесь немало – порядка 540 тыс.кв.м. То есть продано уже 57% от того, что находится в реализации.

По мнению Дмитрия Смирнова, Октябрьская набережная – одна из наиболее перспективных локаций в городе. Сейчас здесь сосредоточены крупнейшие проекты редевелопмента, в рамках которых возводятся большие объемы жилой недвижимости. Все это обеспечивает сопутствующее развитие социальной и коммерческой инфраструктуры. «Что повышает статусность и уровень района, его привлекательность для покупателя», – резюмирует Сергей Терентьев.

Екатерина Дмитриева для "Фонтанки.ру"


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