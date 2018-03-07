Матч «Зенит» – «Амкар» переигран не будет

Матч 21 тура чемпионата России по футболу «Зенит» — «Амкар», завершившийся 3 марта вничью со счетом 0:0, переигран не будет. Об этом 7 марта сообщили в пресс-службе пермской команды.

«Результат матча «Зенит» — «Амкар» оставлен без изменений!» — говорится в официальном твиттере уральского клуба. Сегодня в Москве этот спор решал Контрольно-дисциплинарный комитет РФС.

Напомним, «Зенит» потребовал аннулировать результат матча и переиграть его из-за ошибки главного судьи встречи Владимира Сельдякова. В конце встречи Сельдяков показал футболисту «Амкара» Николаю Зайцеву вторую жёлтую карточку, но не выписал следом полагающуюся в таких случаях красную. Зайцев, впрочем, покинул пределы поля, но из-за травмы.

При этом заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев изначально оценил шансы на удовлетворение требования петербургского клуба как низкие .