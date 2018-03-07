Антимонопольщики уличили КИО в незаконном контракте с ГУИОН

Петербургское УФАС признало комитет имущественных отношений администрации Петербурга нарушителем закона о защите конкуренции, сообщило ведомство 7 марта.

По данным управления, в марте 2017 года КИО без проведения торгов заключил контракт с ГУП «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости» (ГУИОН). Организация должна была предоставить Смольному информацию для расчета арендной платы за принадлежащие городу земельные участки. Сумма контракта составила 15,5 миллиона рублей. Однако, по мнению антимонопольщиков, такие услуги могли предоставить и другие компании. Таким образом, отказавшись от конкурса, комитет лишил их возможности побороться за контракт.

В ходе рассмотрения дела представители ведомства настаивали на том, что договор был заключен на основании городского закона о ГУПах, который наделяет унитарные предприятия исключительными полномочиями. Но КИО не мог применять эту норму, поскольку на момент заключения контракта она была признана противоречащей закону о защите конкуренции, заявили в УФАС.

Кроме того, ГУИОН был наделен полномочиями КИО по определению размера арендной платы за земельные участки в собственности Петербурга. Но, по закону, ГУП не может выполнять функции госоргана.

По итогам рассмотрения, состоявшегося 5 марта, комиссия УФАС выдала КИО предписание, в котором обязала комитет обеспечить конкуренцию и прекратить наделять ГУИОН полномочиями органа власти.