Открыты продажи в корпусе «А» ЦДС «Новое Янино»

Группа ЦДС открыла продажи в корпусе «А» жилого комплекса ЦДС «Новое Янино». Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2 квартал 2019 года.

Группа ЦДС вывела в продажу новый корпус в составе проекта квартальной застройки ЦДС «Новое Янино».

Общая площадь объекта составляет 54 148 кв. м, жилая – 34 083 кв. м. Корпус «А» рассчитан на 969 квартир.

Квартирография включает как практичные и функциональные студии и однокомнатные квартиры площадью от 29 до 47 кв. м, так и удобные и продуманные двухкомнатные квартиры площадью от 52 до 59 кв. м.

Недвижимость предлагается с полной отделкой «под ключ», что позволит быстро переехать в новую квартиру. На старте продаж стоимость предложения начинается от 1,7 млн руб.

Во внутреннем дворе жилого дома разместятся детские и спортивные площадки с разнообразным развивающим оборудованием, а также места для отдыха взрослых. Прилегающая территория будет озеленена и благоустроена.

Ввод корпуса «А» в эксплуатацию запланирован на 2 квартал 2019 года. Продажи ведутся по договорам долевого участия (ДДУ) в рамках 214-ФЗ.

Справка о ГК «ЦДС»

ЖК «Новое Янино» - застройщик ООО "БалтИнвестГрупп", разрешение на строительство №RU47504303-58/14 от 03.10.2017, проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/novoe-yanino/documents/