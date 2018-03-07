КХЛ перенесла полуфиналы конференций из-за выборов президента

Изменения в расписании плей-офф Континентальной хоккейной лиги произошли в связи с проведением выборов президента России 18 марта. Как сообщает пресс-служба КХЛ 7 марта, матчи полуфинала Восточной конференции состоятся 16, 17, 20 и 21 марта и при необходимости 23, 25 и 27 марта 2018 года.

Полуфинальные матчи Западной конференции пройдут в те же сроки: 16, 17, 19, 20 и при необходимости 22, 24 и 26 марта.

Напомним, хоккейный клуб СКА стартовал в четвертьфинале Западной конференции с двух побед над «Северсталью» в Петербурге. Сегодня состоится третий матч серии, уже в Череповце. Игра начнется в 19.00.

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