Как защитить глаза от компьютера? - рассказывают специалисты КЕЙ

Современный человек проводит за компьютером большую часть дня, и порой расплачивается за повышенную нагрузку усталостью и раздражением глаз. Уменьшить негативное воздействие помогут компьютерные очки, которые защитят от излучения монитора.

Принцип работы очков для компьютера

Изображение на компьютере формируется из огромного количества маленьких светящихся точек, которые еще и мерцают. Кроме того, компьютерный монитор испускает волны определенного частотного диапазона, восприятие которых не является естественным для сетчатки человеческого глаза. В результате через пару часов работы за компьютером появляется усталость, покраснение глаз, а порой и головная боль.

Для уменьшения симптомов используются компьютерные очки со специальным защитным покрытием, которое позволяет отфильтровывать волны вредного для глаз спектра. В защитный слой очков входят антистатические компоненты, которые защищают сами стеклышки очков от намагничивания, а сетчатку от воздействия электромагнитных волн.

Как выбрать очки для компьютера?

Самым популярными материалами для производства «стеклышек» компьютерных очков являются полимерные материалы:

Пластик. Обладает высокой прозрачностью, легкостью и поглощающей способностью ультрафиолетового излучения, однако имеет невысокую прочность и восприимчивость к царапинам.

Поликарбонат. Является модифицированным пластиком, который обладает всеми его преимуществами при большей прочности и стойкостью к царапинам.

Цвет линз

Условно можно выделить несколько типов линз в зависимости от того, для какого рода деятельности они подходят:

Для дизайнеров подойдут прозрачные линзы или линзы с легким янтарным оттенком. Такой пластик не искажает восприятие цветов.

Для геймеров цвет линзы не имеет особого значения, однако стоит обратить внимание на очки с повышенной интенсивностью напыления в связи с тем, что в компьютерных играх происходит частая смена картинки.

Базовые для компьютера. В таких очках зачастую устанавливаются самые простые линзы различных оттенков. Они подходят для работы с текстами, серфинга в интернете и прочих повседневных задач.

Купить компьютерные очки можно в магазине оптики или в специализированном компьютерном магазине, таком как КЕЙ.