«Хоть в пляжный футбол играй»: пассажиры метро ходят по песку

Песчаный настил на платформе «Гостиного двора» и других центральных станциях метро Петербурга вызвал легкое недоумение пассажиров. Пригодные для игры в пляжный футбол площадки могут продержаться до генеральной уборки города.

Фото: Эльмира Немышева

Как сообщают «Фонтанке» читатели, песчаные бури на платформах метрополитена можно наблюдать 7 марта.

«Хоть в пляжный футбол играй», – одновременно сетуя и шутя комментируют они.

Проблему песчаных ковров в пресс-службе петербургской подземки признали, но подняли глаза горе.

«С улиц наносят. Мы привлекаем дополнительные силы для уборки платформ», – уточнили в метрополитене.

В комитете благоустройства Смольного обилие песка под землей связали с погодными условиями. Календарная весна сопровождается устойчивым минусом. Он мешает генеральной уборке Петербурга.

«Лучший способ очистить улицы и тротуары – помывка. Ее начать не можем, в морозы это бесполезно. Месячника благоустройства ждать не будем. Как только установится плюсовая температура, вымоем город», – добавили в комитете.

Нынешний песок – наследие февральских снегопадов и перепадов температуры. Сейчас улицы города не посыпают, так как нет гололеда и осадков.