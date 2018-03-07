Неприметная дача в Павловске хранила в себе наркотическую плантацию

Наркотическую плантацию нашли при обыске в доме в Пушкинском районе Петербурга. Выяснилось, что «ботаника» уже 9 лет разыскивают за грабеж.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области 7 марта, житель Павловска при «контрольной закупке» продал около 5 г наркотического растения и 25 г сделанного из него наркотика. Дальнейшая разработка фигуранта привела в двухэтажный деревянный дом. Там стражи порядка нашли целый «оазис»: среди зимы в комнате буйствовали кусты запретного растения, которое заботливо взращивал владелец.

Из дома в Павловске вывезли 9 кустов «дури», 5 г наркотика, оборудование для выращивания травки.

«В рамках работы с подозреваемым также выяснилось, что он в течение девяти лет находится в федеральном розыске по подозрению в грабеже в другом районе города», – отметили в главке.

Фигурант арестован. Полиция подробно изучает его биографию в поисках других эпизодов преступной деятельности.