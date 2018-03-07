Депутаты проголосовали за субсидии на авиабилеты из Петербурга в 12 городов России

Петербургские депутаты в первом чтении утвердили законопроект о возможности субсидирования перелетов в ряд российских городов. За документ на пленарном заседании 7 марта проголосовал 41 депутат.

Как ранее писала «Фонтанка», практика субсидирования авиасообщения существовала и раньше. Согласно действующим нормам, Российская Федерация устанавливает предельную стоимость тарифа для перелёта и субсидирует перевозчику часть его расходов. 50 процентов выплачивается из федерального бюджета, вторую половину платят субъекты. При этом сами субсидии ограничены, возместить перевозчики смогут примерно 18 процентов от тарифа. Раньше Петербург не участвовал в программе субсидирования, компенсации авиакомпаниям выплачивали из бюджетов других регионов, откуда осуществлялись перелеты в Северную столицу. Как поясняли представители Смольного, из-за кризиса многие субъекты не могут дальше выплачивать субсидии, из-за чего эти обязательства решила взять на себя Северная столица.

Предполагается, что уже через несколько месяцев после утверждения закона возобновятся субсидии переплётов из Петербурга в Саратов, Брянск, Ульяновск, Кострому, Владимир, Ярославль, Сыктывкар, Нижнекамск, Вологду, Нарьян-Мар, Астрахань, Иваново. Таким образом цена на перелёт в одну сторону по субсидированному тарифу сможет составить 2-6 тыс. рублей в зависимости от расстояния.

В случае утверждения законопроекта город потратит на субсидии 121 млн рублей.