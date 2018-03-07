«Яндекс» назвал Google «говном» по ошибке
Разработчики российского поисковика «Яндекс» назвали своего американского конкурента Google «говном» в «Яндекс.Картах» по ошибке.
«Этот баг уже исправлен», – заверили «Фонтанку» 7 марта в компании.
Напомним, тайное послание обнаружили посетители портала 2ch. Как сообщало наше издание, при запросе «говно» в Петербурге ИТ-компания оказывается на втором месте в выдаче. На первом отображается ресторан японской кухни «Евразия» на Малой Садовой улице. На третьем – карельское озеро Вонгозеро.