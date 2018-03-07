Total War: Warhammer – обзор игры от цифрового ритейла КЕЙ

Первая часть Total War: Warhammer от студии Creative Assembly, подарившей нам легендарную стратегическую серию Total War, собрала ворох положительных отзывов фанатов. В этот раз КЕЙ расскажет, чем вторая часть – Total War: Warhammer II отличается от первой и почему стоит купить этот продукт.

Сюжет

Новый Свет раздирают на части расовые войны. На острове Ультуан, тысячелетия служившим оплотом Высшим Эльфам, бушует яростный Вихрь, защищающий целую расу от воздействия проклятых Ветров Варпа. В последние годы он начал терять свой баланс, а вместе с ним и защитные свойства. И если Высшим Эльфам нужно сохранить целостность своего древнего защитника, то остальные расы только и ждут удобного случая провести свои ужасные ритуалы, чтобы разрушить ненавистный Вихрь, выпустив в Новый Свет Хаос и разрушение.

Игровой процесс

Total War: Warhammer II не простая стратегия, в ней весьма сильны элементы ролевой игры. Одну из важных ролей играют герои, поэтому стоит уделять особенное внимание их участиям в сражениях. У каждого — персональное древо навыков, позволяющее усиливать способности, учить заклинания или заполучить мощный артефакт. Фракции — краеугольный камень повествования. Ящеры, скавены, темные эльфы, хаоситы, ужасающие короли гробниц… В этой серии игры появилась магия. Она оказывает решающее влияние на баланс сил.

Новая часть серии играется как великолепное DLC, имеет вполне понятный сюжет и уже знакомые механики, получившие развитие. В сети магазинов «КЕЙ» игра стоит всего 1790 рублей.

Оценка КЕЙ