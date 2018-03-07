«Фонтанка» собирает фото офисных поздравлений с 8 Марта

В канун Международного женского дня в офисах Петербурга сильная часть коллектива традиционно пытается порадовать красивую – снимает видеоролики, надевает костюмы, заказывает художников и проводит конкурсы.

Если у вас в офисе подошли к празднику не для галочки и если вам хочется похвалиться на весь Петербург тем, как именно мужчины в вашей компании подошли к организации праздника (или вы сами организатор), – «Фонтанка» предоставит такую возможность. Редакция начинает собирать самую полную подборку офисных поздравлений с 8 Марта Северной столицы.

Присылайте фотографии на наш традиционный конкурсный ящик elka@fontanka.ru или в наших группах в соцсетях: Facebook и "ВКонтакте".

Последний срок приёма фото: до 18:00 7 марта. Лучшие снимки увидит весь город!