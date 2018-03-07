"Зенит" взял в Лейпциг юного Скроботова и Плетнева

"Зенит" вылетел в Германию на матч 1/8 финала Лиги Европы против клуба "РБ Лейпциг", сообщает официальный сайт сине-бело-голубых 7 марта. С командой не отправился полузащитник Леандро Паредес, он пропустит этот матч, как и встречу 22-го тура чемпионата России против "Ростова" из-за перебора желтых карточек. Зато шанс дебютировать в Лиге Европы получили Скроботов и Плетнев.

"Зенит" отправился на игру с немецким клубом в следующем составе:

Вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Егор Бабурин

Защитники: Игорь Смольников, Миха Мевля, Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, Кришито, Эльмир Набиуллин, Юрий Жирков, Илья Скроботов

Полузащитники: Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Кирилл Капленко, Магомед Оздоев, Ерохин, Эмилиано Ригони, Дмитрий Плетнев

Нападающие: Александр Кокорин, Антон Заболотный, Дмитрий Полоз, Себастьян Дриусси.

Напомним, что матч "Лейпциг" – "Зенит" состоится в четверг, 8 марта, в 23:05 по московскому времени.