Финляндия выдала рекордное число виз гражданам Китая

В прошлом году Финляндия выдала жителям Поднебесной 34 тысячи виз, что является абсолютным рекордом для этой страны. Для сравнения, еще в 2016-м этот показатель был на уровне 28 тысяч. Об этом в комментарии изданию Aamulehti рассказал финский посол в Пекине Юри Линтунен.

В финской дипмиссии в Китае фиксируют рост спроса на финский шенген и в 2018-м. За первые три месяца этого года китайцы получили почти 10 тысяч виз, что на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Интерес китайских туристов вызван развивающимся авиасообщением между двумя странами, спросом на зимний отдых в Суоми, а также переездом в республику двух гигантских панд, на которых в необычном пейзаже Северной Европы хотят посмотреть граждане Китая.

Больше всего виз в Финляндию до сих пор запрашивают жители России. Из 817 тысяч одобренных заявок на финский шенген в 2017-м на россиян приходится почти 730, что на 60% больше, чем годом ранее.