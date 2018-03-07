«Яндекс» назвал Google говном

Разработчики российского поисковика «Яндекс» создали тайное послание для американского конкурента Google в своем картографическом сервисе.

На это 7 марта обратили внимание посетители портала 2ch.

При попытке ввести слово «говно» в поиске «Яндекс.Карт» пользователи видят адрес московского офиса Google. При запросе в Петербурге, ИТ-компания оказывается на втором месте в выдаче. На первом отображается ресторан японской кухни «Евразия» на Малой Садовой улице. На третьем – карельское озеро Вонгозеро. При поиске в мобильном приложении «Евразия» на первом месте, Вонгозеро – на втором, Google — на третьем. При этом поиск по слову «дерьмо» не дает никаких результатов.

В 2015 году «Яндекс» обвинил Google в том, что в соглашениях с производителями смартфонов американская компания ограничивала установку приложений и сервисов других разработчиков. ФАС признала Google виновным в злоупотреблении доминирующим положением на рынке и оштрафовала его на 438 миллионов рублей.

"Фонтанка" направла запрос в пресс-службу поисковика.