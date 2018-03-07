Как российский бизнес готовится встретить болельщиков

Бизнес вслед за органами власти подключается к работе по улучшению инфраструктуры и качества приема гостей в Петербурге перед чемпионатом мира по футболу. Кто и как хочет помочь туристам, не забыв и о себе, рассказывает «Фонтанка».

Петербургская компания «СитиЛайф» запускает программу лояльности для туристов к чемпионату мира – 2018: привилегированные условия покупок в магазинах, ресторанах, барах и транспорте; возможность поиска в городе болельщиков из той же страны и общения с ними. И даже специальная мобильная связь с кешбэком.

Инструмент, разработанный для повышения качества обслуживания туристов IT-компанией «СитиЛайф», рассчитан в первую очередь на период ЧМ-2018.

«Сейчас мы уже можем предложить нашим гостям два продукта, которые сделают пребывание на территории городов, принимающих туристов к FIFA-2018, приятным, выгодным и удобным», – рассказывает партнер «СитиЛайф» и руководитель дистрибьюторского офиса в Санкт-Петербурге Мария Майорова : «Приезжая в чужой город, любой путешественник неизбежно сталкивается с тем, что продавцы товаров и услуг не только не готовы предоставлять лояльность – напротив, не прочь «содрать» с приезжего по максимуму».

«В туристической поездке человек неизбежно тратит больше, чем в обычной жизни, – продолжает Майорова. – Мы сделали так, что у туриста есть все возможности экономить на этих тратах, получать сервис на более выгодных условиях. Пользуясь нашим продуктом, турист получает скидки и кешбэк в топовых ресторанах, барах, магазинах, в том числе в ближайшей доступности от своей гостиницы. Он может тратить накопленные баллы на проезд, что также очень актуально в незнакомом городе. А также один из наших туристических пакетов предполагает наличие сим-карты, по которой можно разговаривать на территории России на выгодных условиях, получая кешбэк за разговоры. Это разработка компании CityLife Mobile, о которой мы объявим совсем скоро, уже через пару дней. Кроме этого, мы разработали своеобразный аналог соцсети для болельщиков, с помощью которой представители разных стран и городов смогут найти друг друга в городе и наладить общение. Я считаю, это очень важно для комфорта пребывания в чужом городе, да и тематика ЧМ очень объединяет болельщиков».

К услугам туристов также мультиязычный аудиогид, встроенный в приложение, удобная карта для ориентации в городе и много других полезных сервисов. Туристам не нужно заранее задумываться о том, как получить доступ к сервису. Всю информацию и пакеты они смогут получить в своей гостинице. «Мы сейчас активно подключаем к программе гостиницы. Для отельеров это выгодно: они не только повышают лояльность туристов, которые захотят вернуться к ним снова и рекомендовать это место проживания своим знакомым. Мы предусмотрели возможность заработка на программе для гостиниц. Такая услуга позволяет нам делать прогноз о том, что покрытие сервиса в городе на период ЧМ-2018 будет максимальным», – говорит Мария. Программа работает не только в Петербурге, но и в других городах, принимающих гостей на FIFA-2018.

Другие компании тоже готовы предоставлять гостям чемпионата преференции. К примеру,

«Аэрофлот» установил «тариф болельщика», по которому в город проведения чемпионата можно попасть всего за пять рублей. Но действует он только для граждан России и при наличии паспорта болельщика.

Альфа-Банк разработал специальную карту Visa, которая позволяет фанатам накапливать баллы и обменивать их на товары с символикой FIFA, а также на билеты на матчи. За каждые 50 рублей, потраченных по карте, банк начисляет один балл. Для ускоренного начисления баллов можно дополнительно открыть накопительный счет ЧМ.

Заманивают гостей чемпионата спецпредложениями и рестораны. К примеру, в сети Maximilian, показав билет на матч на стадионе «Санкт-Петербург Арена», при любом заказе можно будет получить кружку пива в подарок. Музеи тоже не прочь завлечь болельщиков. В Москве обладатели паспорта болельщика получат 30-процентную скидку на билеты в Государственный исторический музей, а также получат льготы при посещении храма Василия Блаженного, Музея Отечественной войны 1812 года и Палат бояр Романовых.

Алексей Владимирский, «Фонтанка.ру»