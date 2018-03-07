На Симонова заменили участок магистральной теплосети

ГУП «ТЭК» закончило ремонт аварийной трубы в Выборгском районе Петербурга к 10 утра 7 марта. Заменить пришлось 3,5 метра тепломагистрали метрового диаметра.

Как сообщает пресс-служба предприятия, ремонт занял сутки вместо отведенных по нормативу 30 часов. К двум часам ночи новый отрезок трубы приварили к магистрали, после чего теплоснабжение 30 домов вернули к обычной схеме.

Напомним, дефект возле 3-го дома по улице Симонова образовался еще 21 февраля. Тогда из-за морозов трубу лишь подлатали и отложили ремонт на более теплое время. Однако перед длинными выходными в честь 8 Марта в ГУПе все же решили избежать возможных отключений на период праздников и закончили работы, несмотря на продолжающийся мороз.