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07.03.2018 11:16

На Симонова заменили участок магистральной теплосети

ГУП «ТЭК» закончило ремонт аварийной трубы в Выборгском районе Петербурга к 10 утра 7 марта. Заменить пришлось 3,5 метра тепломагистрали метрового диаметра. 

Как сообщает пресс-служба предприятия, ремонт занял сутки вместо отведенных по нормативу 30 часов. К двум часам ночи новый отрезок трубы приварили к магистрали, после чего теплоснабжение 30 домов вернули к обычной схеме. 

Напомним, дефект возле 3-го дома по улице Симонова образовался еще 21 февраля. Тогда из-за морозов трубу лишь подлатали и отложили ремонт на более теплое время. Однако перед длинными выходными в честь 8 Марта в ГУПе все же решили избежать возможных отключений на период праздников и закончили работы, несмотря на продолжающийся мороз. 


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