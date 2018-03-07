Школа «Летово» приглашает поговорить об образовании будущего

Что такое школа будущего? Какие компетенции понадобятся сегодняшним школьникам через 10-15 лет? Как мотивировать ребенка учиться? Ответы на эти и многие другие вопросы родители школьников смогут получить 17 марта в пространстве «Среда».

17 марта в 13:00 в пространстве «Среда» (Невский проспект, 35, Большой Гостиный Двор) пройдет «Классный час с «Летово» – мероприятие для родителей и школьников, которым интересно узнать больше о будущем образования. Участие в мероприятии бесплатное, необходимо только зарегистрироваться.

На встрече обсудят сразу несколько вопросов, актуальных для всех родителей школьников. Что такое компетенции будущего и как их развить? Чем индивидуальная образовательная траектория лучше стандартного учебного плана? В чем преимущество билингвальной системы обучения и международного бакалавриата? Зачем нужны наставники в школе? Как поступить в лучшие вузы России и мира?

«Классный час» проведут учителя, заведующие кафедрами и администрация «Летово» во главе с Михаилом Геннадьевичем Мокринским, директором школы, членом управляющего комитета программы «Учитель для России», советником руководителя Департамента образования Москвы по вопросам инновационного развития образовательных систем и организаций.

Перед «Классным часом» – с 11:00 до 13:00 – школьники 6-8 классов смогут принять участие в «Нескучных уроках» c учителями школы «Летово»:

На занятии по математике дети узнают, как определять сумму бесконечного числа слагаемых, выдвигать гипотезы и проверять их.

Преподаватель по физике проведёт лекцию «Вверх» и расскажет об аэростатике и о том, можно ли стать воздухоплавателем.

Мастер-класс по английскому языку посвятят Олимпийским играм и тому, как принять в них участие, если ты не спортсмен. Дети смогут научиться обосновывать свой выбор и аргументированно писать на английском языке.

Занятие по истории пройдет в формате игры «Лента времени». На мастер-классе ребятам раскроют секрет, как запоминать имена всех правителей и что изобрели раньше — пакет молока или алюминиевую банку.

Регистрация на «Нескучные уроки» по ссылке

Лицензия № 038858 от 25 октября 2017г., Департамент образования города Москвы.