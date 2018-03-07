Полиция заявляет о покушении на Скрипаля, «спонсированном государством»

Британская полиция и контрразведка MI5 рассматривают несколько вероятных причин отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери.

«Предварительные данные указывают на покушение на убийство, спонсированное государством»,— приводит слова источника The Times «Коммерсантъ».

Также, по информации издания, не исключаются альтернативные теории — «попытка ложно обвинить Россию или личный спор».

66-летний Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы вечером 5 марта после посещения торгового центра в Солсбери. По мнению полиции, они отравились неизвестным веществом. СМИ сообщали, что бывшего разведчика и его дочь могли отравить фентанилом — синтетическим опиатом, применяемым в медицине для анестезии.

В британском МИДе призывают «не торопиться с выводами» и не искать «руку России». Тем не менее глава министерства Борис Джонсон пообещал дать «жесткий ответ» в случае, если выяснится причастность. В российском МИДе его слова назвали «дикостью».

До 1999 года Сергей Скрипаль служил в Главном разведуправлении Генштаба России. В 2006 году его признали виновным в шпионаже в пользу Великобритании и приговорили к 13 годам лишения свободы. В 2010 году Сергей Скрипаль был помилован.

Ранее «Фонтанка» выяснила, что сын отравленного разведчика умер в Петербурге.