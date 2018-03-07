Финские метеорологи обещают весну на следующей неделе

Пробирающие до костей морозы постепенно отступают.

«Кажется, погода постепенно смягчается. На следующей неделе в южной части страны температура может быть выше нуля, тогда возможен и снег, и дождь», – сообщает Метеорологический институт Финляндии. В Хельсинки, Тампере, Вааса столбик термометра подберётся к плюсовым отметкам уже, вероятно, в пятницу, но заметно теплее станет на следующей неделе.

По данным синоптиков, тёплые потоки воздуха идут в Суоми с востока Центральной Европы, поэтому можно готовиться встречать весну. Днём обещают от +2 до +5 градусов Цельсия.

В Лапландии зима пока продолжится.

Согласно метеослужбе Foreca, лёгкий плюс ожидается и в Петербурге.