Финские метеорологи обещают весну на следующей неделе
Пробирающие до костей морозы постепенно отступают.
«Кажется, погода постепенно смягчается. На следующей неделе в южной части страны температура может быть выше нуля, тогда возможен и снег, и дождь», – сообщает Метеорологический институт Финляндии. В Хельсинки, Тампере, Вааса столбик термометра подберётся к плюсовым отметкам уже, вероятно, в пятницу, но заметно теплее станет на следующей неделе.
#Sää näyttää lauhtuvan edelleen pikkuhiljaa. Ensi viikolla mahdollisesti jopa plussan puolelle maan eteläosassa, jolloin sateita saataneen sekä lumena että vetenä. Kuvassa Helsingin ennuste. #maaliskuu #kevät #hiihtokelit pic.twitter.com/zSPUr3Ofgw— Ilmatieteen laitos (@meteorologit) 6 марта 2018 г.
По данным синоптиков, тёплые потоки воздуха идут в Суоми с востока Центральной Европы, поэтому можно готовиться встречать весну. Днём обещают от +2 до +5 градусов Цельсия.
В Лапландии зима пока продолжится.
Согласно метеослужбе Foreca, лёгкий плюс ожидается и в Петербурге.
Kuukausiennuste on taas täällä! Nyt ei näytä enää yhtä kylmältä kuin viikko sitten – sinisiltä kartoilta palataan kohti kuukaudenajan keskiarvoa. -JRhttps://t.co/QUsakSipfn#forecasuomi #sää #kuukausiennuste #maaliskuu pic.twitter.com/npTNA6AV8W— Foreca Suomi (@forecasuomi) 6 марта 2018 г.