Проходчики СМУ-11 продолжают бастовать

Утренняя смена СМУ-11 не вышла на проходку тоннеля от "Театральной" до "Горного института" в Петербурге. Щит не запущен.

Как рассказали "Фонтанке" рабочие, 7 марта смена не вышла в забой: деньги за ноябрь пришли не всем сотрудникам. На полдень назначена встреча бригадиров с руководством предприятия.

О том, что проходчики начали забастовку, стало известно утром 6 марта. По словам метростроителей, им не платят зарплату уже три месяца. Счета компании арестованы по требованию налоговой службы, которая насчитала предприятию более миллиарда долгов. В отношении гендиректора Андрея Морозова возбуждены уголовные дела по факту уклонения от уплаты налогов и задержки зарплат. Специальная комиссия разработала порядок выплат через Федеральное казначейство, долги за ноябрь уже частично поступили на счета рабочих.