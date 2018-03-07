Капремонт эскалатора на «Горьковской» продлили до мая

На станции метро Петербурга «Горьковская» продлят ремонт эскалатора, который начался с 10 января. Режим работы наземного вестибюля по-прежнему ограничен.

Как сообщает 7 марта пресс-служба подземки, с 12 марта по 7 мая по рабочим дням с 08:10 до 09:50 вход на «Горьковскую» будет закрыт. С 17:00 до 19:00 – ограничен.

В свою очередь, в «Пассажиравтотрансе» рассказали, что в связи с ограничениями в работе станции метро автобусы перейдут на усиленный график движения. Так, по будням с 7 до 9 утра предприятие введет дополнительные рейсы на маршрутах №46 и № 9.

На маршруте №49 интервал движения в обоих направлениях уменьшится с 15 до 10 минут. Интервал движения автобусов №46 в направлении от Белоостровской улицы уменьшится с 12 до 8 минут. Это позволит сократить ожидание автобусов, которые доставят пассажиров к станциям «Петроградская» и «Площадь Ленина».