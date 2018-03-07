Оперативники Центра «Э» задержали четверых, открывших в Петербурге филиал монархического государства

Четверо петербуржцев, считающих себя гражданами королевства Свободный остров ASPI, набирали подданных для своей конституционной монархии среди трудовых мигрантов. Дома у «островитян» нашли два пистолета и муляж гранаты, хотя конституция королевства гласит, что «вновь созданное государство никому не угрожает и придерживается Устава Организации Объединенных Наций».

По информации «Фонтанки», несмотря на провозглашение мирных целей в конституции, в Петербурге 6 марта подданных королевства задерживали оперативники Центра «Э» ГУ МВД как членов ОПГ «в ходе мероприятий по снижению уровня террористической угрозы». Четверо «иностранцев» в возрасте от 35 до 64 лет с 2015 года в Петербурге раздавали водительские права и паспорта Свободного острова ASPI мигрантам, которые в России находились нелегально. При этом в документах они ставили отметку о регистрации отнюдь не в Карибском бассейне, а в соседней Белоруссии. За услуги они брали от 15 до 100 тысяч рублей. Во время обысков, кроме бланков, фотографий, прочей канцелярии и оргтехники, дома у одного из задержанных нашли муляж гранаты, патроны и два пистолета.

Деятельность граждан королевства пока расценена как мошенничество. "В Санкт-Петербурге сотрудниками МВД России пресечена деятельность организованной группы, распространявшей документы несуществующего государства. ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста" – заявила по этому поводу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Свободный остров ASPI, как сообщается на сайте этого государства, расположен в нейтральных водах Тихого океана. Страна не признана мировым сообществом.