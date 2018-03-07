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Фонтанка.fi
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07.03.2018 10:23

Россиян штрафуют за радар-детекторы и оружие на финской границе

Туристы из России продолжают везти в Финляндию средства самообороны и радар-детекторы, запрещённые к использованию в соседней стране. И получают за это штрафы. 

По данным Пограничного отряда по Юго-Восточной Финляндии, на пунктах пропуска на границе с Ленобластью в феврале было выписано 167 штрафов, большинство из которых стали результатом забывчивости или незнания россиян, которые перед поездкой не выложили из автомобиля радар-детектор. Вторым «по популярности» запрещённым предметом, за который назначается денежное взыскание, стал травматический пистолет.

Кроме того, по 13 случаям было начато предварительное расследование: нескольких путешественников поймали со средствами самообороны и оружием, трое попались на вождении в нетрезвом виде, были также случаи подделки документов и даже один угнанный автомобиль.

Из-за отсутствия визы или ВНЖ 51 человека в страну и вовсе не пустили. Один человек попросил убежища.

В целом же граждане России были вполне законопослушными, если учитывать пассажиропоток. Всего границу Финляндии и Ленобласти с начала года пересекли чуть более миллиона человек, 81% из которых — россияне. Трафик в сравнении с аналогичным периодом 2017-го сократился на 4%.

О том, что чаще всего конфискуют у россиян на границе и какой штраф за это предусмотрен, "Фонтанка.fi" писала ранее.


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