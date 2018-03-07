Семью директора ломбарда в Петербурге заперли в чулане, из дома вынесли 2 млн

Директора часового ломбарда связали в своей квартире на Береговой улице четверо налетчиков, которые зашли в дом под видом полиции. Запертая в гардеробе семья, в том числе трехлетний сын, и направленное на него дуло пистолета вынудили петербургского бизнесмена отдать почти два миллиона рублей, 10 пар часов и ключи от двух иномарок.

Как стало известно «Фонтанке», незваные гости постучались в дверь дома на берегу Нижнего Суздальского озера около восьми утра 6 марта. Четверо мужчин, только один из которых был в форме полиции, потребовали открыть дверь, но вместо вопросов наставили на главу семьи пистолет. 32-летнего предпринимателя связали скотчем и пластиковыми жгутами. Его жену, свекровь и трехлетнего сына заперли в гардеробной в одной из спален. Сначала налетчики обчистили дом, найдя 717 тысяч в рублях и 14 тысяч долларов (около 2 млн в рублевом эквиваленте), ювелирные изделия и ключи от «Ауди» и «Фольксвагена». Затем двое из них остались сторожить бизнесмена, а вторая пара поехала в его ломбард на набережной канала Грибоедова. Заранее предупрежденный продавец отдал еще 450 тысяч и 10 наручных часов, их стоимость пока неизвестна. Налетчики оставили петербуржца в покое только к полудню. Ни он, ни члены его семьи не пострадали. Общая сумма ущерба, с учетом двух автомобилей, еще устанавливается. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».