Стрелка в Красногвардейском районе задержал бывший полицейский

Очередной дорожный конфликт со стрельбой закончился задержанием зачинщика, который при попытке удрать с места происшествия влетел в машину бывшего сотрудника полиции. Действующим же стражам порядка оставалось лишь составить рапорт и проводить стрелка, не в первый раз замеченного в нарушении общественного порядка, в больницу.

Как стало известно «Фонтанке», к стрельбе на углу проспектов Наставников и Энтузиастов вечером 6 марта привело обычное дорожное хамство. В восемь часов перекресток не поделили двое — шестидесятилетний уроженец Якутии на «Тахо» и 37-летний петербуржец на фургоне «Кадди». Темперамент водителя внедорожника привел к тому, что тот воспользовался имевшимся под рукой травматическим пистолетом. Мужчина выстрелил дважды и нажал на газ, но влетел в некстати движущийся рядом «Икстрэил». От столкновения водитель «Тахо» ударился лицом, получил сотрясение мозга и повредил нос. Пока он соображал, что к чему, 41-летний бывший сотрудник УМВД Кировского района вспомнил службу, вышел из-за руля и задержал нарушителя. Как ранее сообщало наше издание, перекресток оцепили, на место вызвали скорую помощь.

Выстрелы из «Осы» только незначительно повредили фургон. Виновника ДТП отправили в больницу.

По информации «Фонтанки», уроженец Якутии с действующим разрешением на оружие не в первый раз привлекается к ответственности. Бывший сотрудник Тульского оружейного завода судим за нарушение правил безопасности движения, еще по УК РСФСР. Позже за ним замечены только административные проступки. Среди них мелкое хулиганство, нарушение правил благоустройства и дважды — неповиновение сотрудникам милиции.

Напомним, с 28 февраля в Петербурге зафиксированы пять серьезных инцидентов с применением оружия на улицах. В Московском районе преступники со стрельбой забрали 20 тысяч евро у предпринимателя, в Приморском районе перевозчица 2,5 млн рублей ушла от вооруженной погони, в Невском участник Первой чеченской войны расстрелял из помпового ружья двоих, в Выборгском на парковке правнук Героя России истратил обойму на четверых.