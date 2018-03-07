Госдеп объявил о новых санкциях в отношении Северной Кореи

Госдепартамент США 6 марта объявил о вступлении в силу новых санкций в отношении Северной Кореи в связи с убийством брата лидера КНДР Ким Чен Нама.

Американские власти, говорится в сообщении ведомства, установили, что Ким Чен Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпура в феврале 2017 года с помощью отравляющего вещества VX, относящегося к разряду химического оружия.

США считают, что к убийству Ким Чен Нама причастны власти КНДР. Северная Корея это отрицает.

«США решительно осуждают использование химического оружия для совершения убийства. Это публичное проявление неуважения к универсальным нормам в отношении химического оружия еще раз демонстрирует безрассудный характер властей КНДР и подчеркивает, что мы не можем позволить себе терпеть любые северокорейские программы по созданию оружия массового поражения», – говорится в заявлении Госдепа, которое цитирует «Медуза».

Напомним, ранее сообщалось, что в рюкзаке отравленного брата лидера КНДР нашли противоядие.