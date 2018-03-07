Небесное «шоу» на Урале: над Екатеринбургом вновь пролетел метеорит

Метеорит пролетел в небе над Екатеринбургом поздно вечером 6 марта. На пару секунд ночь в уральской столице превратилась в день. Вспышку зафиксировали видеорегистраторы многих автомобилистов.

Как сообщает портал Е1, космический объект заметили около одиннадцати вечера по местному времени (девять по Москве). По словам очевидцев, болид красно-желтого цвета падал, оставляя за собой полосу, которая переливалась разными цветами. В последние секунды метеорит ярко осветил небо, а потом исчез. Небесное «шоу» продолжалось 6-7 секунд.

Вспышку видели не только в Екатеринбурге, но и в городах Талица, Верхняя Пышма, Каменск-Уральский. Очевидцы утверждают, что слышали звуки взрыва.

Отметим, что метеориты — нередкие гости на Урале. В последний раз их фиксировали 14 февраля и 3 марта.