Грудинин извинился перед Собчак за Жириновского и подарил цветы

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин в ходе предвыборных дебатов на Первом канале 7 марта попросил у Ксении Собчак прощения от всех мужчин за оскорбления со стороны лидера ЛДПР Владимира Жириновского и подарил ей цветы впреддверии Международного женского дня.

Он также вновь отказался от участия в дебатах.

«Я абсолютно убежден в том, что это не дебаты, поэтому в них я участвовать не буду... У нас здесь такой коллектив, но только одна женщина, мужской коллектив. И тут как-то один из присутствующих здесь кандидатов обидел ее и до сих пор не извинился. Я считаю, что все мужчины, которые стоят здесь, тоже причастны, к сожалению, к такой неприятной вещи, как обида Ксении Анатольевны... От лица всех мужчин я хочу извиниться перед ней... и считаю, что мы должны поздравить ее», — сказал Грудинин.

Он отметил, что Собчак «вряд ли победит» на выборах.

«Пол — это не мой потолок, но мне приятно», — заявила в ответ Собчак.

Жириновский заявил, что действия Грудинина вызывают «отторжение».

«Человек по-хамски пришел. Вы тут занимаетесь дебатами, а этот цветочки подарил и пошел», — сказал он.

Напомним, 28 февраля во время дебатов Жириновский обозвал Собчак, а она в ответ облила его водой. 4 марта на дне рождения Михаила Горбачева стажер Мосгордумы Алан Дзуцев толкнул Собчак, заявив, что «это за Жириновского».