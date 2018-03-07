СМИ: Сечин попросил у Путина налоговые льготы на 145 миллиардов

Глава «Роснефти» Игорь Сечин направил письмо президенту Владимиру Путину с просьбой предоставить компании налоговые льготы на 145 млрд руб. в год.

Как сообщает 7 марта газета «Коммерсантъ», 8 февраля Сечин в письме (с которым ознакомилось издание) попросил президента о налоговых стимулах на 145 млрд руб. Речь идет в том числе о возврате компании части затрат на производство нефтепродуктов. Увязать введение льгот глава «Роснефти» предложил с частичным переходом на налог на дополнительный доход (НДД) вместо текущего НДПИ.

Как отмечает издание, Путин поручил правительству рассмотреть просьбу Сечина. Уже отреагировало на нее министерство энергетики, заявившее о нецелесообразности привязывания льгот к введению НДД.

Между тем, «Роснефть» — не единственная компания, которая пытается защитить свои интересы в условиях снижения доходности из-за налогового маневра в отрасли. Так, ЛУКОЙЛ попросил правительство снизить ставки акцизов на бензин класса «Евро-5» и отказаться от их запланированной индексации с 1 июля. Как объяснил в своем письме вице-президент нефтяной компании Геннадий Федотов, рост акцизов на фоне сдерживания цен на топливо снизил эффективность поставок нефтепродуктов на внутренний рынок до нуля и ниже.

Тема поддержки нефтяной отрасли обсуждалась 27 февраля на совещании у вице-премьера Аркадия Дворковича. Министерство финансов предлагало обнулить экспортную пошлину на нефть, а Минэнерго — поддерживать «системообразующие НПЗ, обеспечивающие топливом российский рынок». В результате к окончательному решению прийти на совещании не удалось.