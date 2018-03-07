Школьников, военных и театралов подвергнут обязательному йодированию

В школьных и больничных столовых, театральных кафе, воинских частях и иных учреждения общественного питания будут использовать только обогащенную йодатом калия соль и хлебобулочные изделия. С такой инициативой 6 марта выступило министерство здравоохранения РФ.

Действующие санитарные правила (СанПиН) рекомендуют производителям обогащать йодом хлебобулочные и кондитерские изделия, молочную продукцию, соки и безалкогольные напитки, пищевые концентраты и другие продукты. Но в медицинском ведомстве считают таких мер недостаточными для решения проблемы предупреждения связанных с дефицитом йода заболеваний и нарушений, которые уже наблюдаются у 10-15% городского и до трети сельского населения. Ежегодно в специализированной эндокринологической помощи нуждаются более 1,5 млн взрослых и 650 тысяч детей с заболеваниями щитовидной железы, возрастает риск рака, регистрируются отдельные случаи йододефицитного кретинизма.

По уверению чиновников, специальные законы по обязательному йодированию соли приняты в 95 странах мира, эта проблема отражена в отдельной резолюции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Обязательство устранить связанные с дефицитом йода заболевания взяли на себя и ратифицировавшие Конвенцию ООН о правах ребенка государства, в том числе и Россия. «Однако до настоящего времени профилактические мероприятия в стране не охватывают все население. В Российской Федерации йодированную соль в питании употребляет менее 30% населения. В отличие от входящих в Евразийский экономический союз стран, где введено всеобщее йодирование соли», – поясняют в Минздраве.

При этом в ведомстве признают, что получение около 90% рекомендуемой суточной нормы обеспечит йодированние соли и хлеба, изготовленного с ее использованием. Поэтому подготовленный законопроект предусматривает обязательное применение обогащенной йодом соли в учреждениях общественного питания, а также в образовательных и медицинских организациях, организациях культуры и воинских частях. Также в них должны подаваться приготовленные с использованием такой соли хлебобулочные изделия. Обогащенную йодатом калия соль планируется включить в обязательный ассортимент предприятий торговли.

Отметим, что, по данным Эндокринологического научного центра Минздрава, фактическое среднее фактическое потребление йода россиянами оценивается в 40-80 мкг в день, тогда как средняя норма – 150-250 мкг. Необходимая суточная потребность каждого человека зависит от его возраста, физиологического состояния и массы тела. В то же время врачи предупреждают, что йод ядовит, может вызывать поражение почек и сердечно-сосудистой системы, а доза в три грамма – привести к летальном исходу.

По данным Федеральной службы государственной статистики, в минувшем году в России было произведено 822 тысячи тонн пищевой соли и 64 тысячи тонн йодированной.