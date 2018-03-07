"Чижик" начал возить пассажиров

Частный трамвай в Красногвардейском районе Петербурга начал пассажирское движение 7 марта. До конца месяца он будет возить горожан бесплатно.

По информации "Фонтанки", первый состав выехал из депо в семь утра. Всего их будет курсировать 7. Полноценная техническая обкатка началась 1 марта, и за минувшую неделю один из вагонов даже успел попасть в ДТП

Изначально запуск трамвая ждали в сентябре, затем срок переносили на ноябрь и декабрь. Начиная с ноября, комитет по инвестициям ведет претензионную работу, начисляя штрафы концессионеру (ТКК) за срыв сроков. Сама компания ссылается на задержку в предоставлении ей земельных участков и согласовании конструкции.