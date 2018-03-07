"Чижик" начал возить пассажиров
Частный трамвай в Красногвардейском районе Петербурга начал пассажирское движение 7 марта. До конца месяца он будет возить горожан бесплатно.
По информации "Фонтанки", первый состав выехал из депо в семь утра. Всего их будет курсировать 7. Полноценная техническая обкатка началась 1 марта, и за минувшую неделю один из вагонов даже успел попасть в ДТП
Изначально запуск трамвая ждали в сентябре, затем срок переносили на ноябрь и декабрь. Начиная с ноября, комитет по инвестициям ведет претензионную работу, начисляя штрафы концессионеру (ТКК) за срыв сроков. Сама компания ссылается на задержку в предоставлении ей земельных участков и согласовании конструкции.
Справка:
Смольный подписал концессионное соглашение с Транспортной концессионной компанией в мае 2016 года. Инвестор должен был реконструировать пути на правом берегу Невы и построить депо. Проект получил название «Чижик», как и модель трамвая, которая в нем используется. Первые два пусковых этапа сети пройдут от Ладожского вокзала до депо на Хасанской улице. Третий этап включает в себя движение по Наставников до Ириновского проспекта, четвертый — по Ириновскому и Рябовскому шоссе до Ржевки, а также по улице Потапова. Закончить проект целиком предполагается в IV квартале 2018 года.
Общий объем капитальных вложений – 6,5 млрд рублей, генподрядчик — ООО «ЛСР-Строй». Город со своей стороны уже совершил один инвестиционный платеж в 400 млн рублей, по факту работ должен добавить еще 930 млн рублей. Затем сеть передадут ТКК в концессию на 30 лет. Общие расходы на эксплуатацию и закупку трамваев (компании Stadler) оцениваются в 33 млрд рублей.
Трехсекционный трамвайный вагон «Метелица» модификации В85600М с низким уровнем пола вмещает 376 пассажиров. Его длина – 33,45 метра, имеются две кабины, две площадки для детских колясок и инвалидных кресел. Пять двустворчатых дверей расположены по обеим сторонам. Тестовая скорость – 40 км/ч. Производитель, ЗАО «Штадлер Минск», собирает вагоны в Белоруссии. Когда частную трамвайную сеть запустят в полном объеме (по плану, в конце 2018 года), для нее закупят 23 таких трамвая. На первом этапе, который повторяет маршрут №8, будет 9 вагонов, включая 2 запасных.