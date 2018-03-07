BBC: сын отравленного разведчика Скрипаля умер в Петербурге

Британские журналисты подняли прошлое семьи отравленного в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Его сын, утверждает ВВС, скончался в Петербурге прошлым летом.

Репортер Том Симондс в своем твиттере 6 марта разместил сообщение, из которого следует, что 43-летний сын Сергея Скрипаля в 2017 году умер от печеночной недостаточности в то время, когда он с подругой проводил выходные в Санкт-Петербурге.

По информации «Фонтанки», Александр Скрипаль действительно приобретал билеты на «Сапсан» из Москвы, с приездом 13 июля и отъездом 15-го. Его сопровождала 49-летняя попутчица по имени Анна. Неизвестно, уехала ли пара из Петербурга в запланированную дату, так как билеты туда-обратно бронировались заблаговременно, примерно за полтора месяца до поездки.

Следов смерти Александра Скрипаля в Петербурге на данный момент «Фонтанка» не нашла. Зарубежные СМИ также сообщили, что тело было вывезено в Великобританию для погребения. Эта информация пока не опровергнута, но она подкрепляется сведениями о смерти в 2012 году супруги Сергея Скрипаля Людмилы, также похороненной в Великобритании.

Впрочем, по информации «Фонтанки», Александр Скрипаль планировал поездку к отцу в Британию на август 2017-го, а именно, приобрел билет на утренний рейс 8-го числа из Москвы. О пересечении мужчиной границы в тот день пока тоже неизвестно.

Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были найдены на скамейке в городе Солсбери днем 4 марта в бессознательном состоянии. В местной больнице им диагностировали отравление неизвестным веществом. Пациенты находятся в критическом состоянии. Полиция графства Уилтшир передала расследование подразделению по борьбе с терроризмом. Силовики подчеркивают, что инцидент в настоящее время не квалифицирован как теракт. Посольство России в Великобритании в официальном комментарии вечером 6 марта отметило, что не получало от полиции официальных сведений о происшествии.

Сергей Скрипаль – бывший офицер ГРУ Генштаба. В 1990-х завербован британской разведкой, в 2006-м приговорен к 13 годам, но помилован. Его и еще троих осужденных в 2010 году обменяли на десять российских шпионов, в том числе, Анну Чапман.