МО РФ: при крушении Ан-26 в Сирии погибли генерал-майор и 26 офицеров

Генерал-майор, 26 офицеров, прапорщики и контрактники погибли при крушении самолета Ан-26 в Сирии, сообщили федеральным информагентствам в Минобороны РФ.

"В результате трагедии погибли 27 офицеров, из которых один в звании генерал-майор, а также прапорщики и военнослужащие контрактной службы. Ни одного гражданского лица на борту Ан-26 не было", – сказали в Минобороны ТАСС.

РИА Новости в военном ведомстве добавили, что "по докладу с места, огневого воздействия по самолету не было" и то, что "погодные условия в тот момент были простыми".

Российские сетевые СМИ сообщают имя погибшего в авиакатастрофе генерал-майора – Владимир Еремеев, а также публикуют список офицеров, якобы находившихся на борту Ан-26. Но Минобороны его пока не обнародовал. В военном ведомстве ТАСС информировали, что близкие и родственники могут обратиться за информацией по телефону: 8 (495) 498-00-00.

Самолет выполнял рейс из Алеппо в Хмеймим. Авиакатастрофа произошла 6 марта при заходе транспортника на посадку около 15:00 мск. Ан-26 столкнулся с землей, не долетев примерно пятисот метров до взлетно-посадочной полосы. Причиной трагедии пока называют техническую неисправность.