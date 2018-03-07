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07.03.2018 00:30

Тиллерсон поговорил с прибалтами о российской угрозе

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудил с министрами иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии "российскую угрозу", заявила официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Они договорились углубить сотрудничество, чтобы противостоять российской кампании по дезинформации и злонамеренной киберактивности. Они обсудили стратегии противостояния угрозе, которую представляет собой Россия для безопасности Европы, а также неуважению России к суверенитету и территориальной целостности соседей", — сказала Науэрт на брифинге в Вашингтоне.

Источник: РИА Новости


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