Тиллерсон поговорил с прибалтами о российской угрозе

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудил с министрами иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии "российскую угрозу", заявила официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Они договорились углубить сотрудничество, чтобы противостоять российской кампании по дезинформации и злонамеренной киберактивности. Они обсудили стратегии противостояния угрозе, которую представляет собой Россия для безопасности Европы, а также неуважению России к суверенитету и территориальной целостности соседей", — сказала Науэрт на брифинге в Вашингтоне.