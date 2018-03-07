Путин и Эрдоган обсудили катастрофу Ан-26 и Восточную Гуту

Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила накануне полуночи пресс-служба Кремля.

"Президент Турции выразил соболезнования в связи с крушением российского военно-транспортного самолета «Ан-26» в Сирии. Обсуждалась ситуация в Восточной Гуте в контексте реализации резолюции 2401 Совета Безопасности ООН. Отмечена важность решения гуманитарных проблем и необходимость дальнейшей бескомпромиссной борьбы с террористическими группировками в этом районе. Реджеп Тайип Эрдоган информировал Владимира Путина о ходе операции турецких вооруженных сил в Африне", – говорится в сообщении.

Российский военно-транспортный самолет Ан-26 6 марта около 15 часов мск потерпел крушение при заходе на посадку на сирийском аэродроме Хмеймим. На борту самолета, по последним данным Минобороны РФ, находились 33 пассажира и шесть членов экипажа. Все они военнослужащие Вооруженных сил РФ.