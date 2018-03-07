Украинскую певицу во Львове заставили признать Россию страной-агрессором

Радикалы отрезали от публики народную артистку Украины перед концертом во Львове. Начать выступление Ирине Билык позволили только после того, как она публично "пересмотрела" свою пророссийскую позицию.

Как сообщают украинские СМИ, 6 марта у входа в Оперный театр Львова ультраправые сформировали «коридор позора». Протестующие бросили две розы в разлитую свиную кровь, а пришедшим на концерт Былык зрителям демонстрировали плакаты с фотографией певицы и списком городов Донбаса, где проходили боевые действия. Судя по опубликованным на 112.ua снимкам, артистке припомнили и её выступления в Москве, и поездку в Крым. Главной претензией радикалов стал отказ Былык признавать агрессию России к Украине.

Горожанам несколько часов не позволяли пройти внутрь. Концерт начался только после того, как проникнувшие в гримерку участники акции вынудили певицу признать, что «Крым должен быть нашим», а России – «страна-агрессор».

Отмечается, что с гневом националистов Билык сталкивается не впервые. В июне прошлого года радикалы пытались сорвать её выступление в Одессе. Тогда активисты устроили драку с полицией перед рестораном, где вопреки сообщениям организаторов об отмене проходил концерт Билык.