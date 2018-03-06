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06.03.2018 23:50

Петербургских преподавателей и школьников решили протестировать на знание закона о митингах

Петербургских старшеклассников и преподавателей вузов тестируют на знание законов о митингах. Анкету, как утверждают в школах, их попросили распространить представители прокуратуры.

Как рассказали «Фонтанке» в нескольких школах города, по просьбе надзорного органа учителя провели тестирование учащихся 9-11 классов. Им нужно было ответить на вопросы какого возраста могут быть организаторы публичных акций, в каких случаях нельзя проводить митинги (в качестве одного из вариантов ответов предложено дождь и снег), где нельзя митинговать и когда нужно прекратить публичные мероприятия. В одном из пунктов учащимся предложили смоделировать ситуацию: «Вас пригласили в Интернете принять участие в митинге на Марсовом поле. Данный митинг уполномоченным органом исполнительной власти не согласован именно на этот день или время. Однако Вам интересно, поэтому Вы приходите на митинг. Нарушаете ли Вы действующее законодательство?». Также школьникам нужно было ответить, с какого возраста наступает ответственность за участие в незаконном митинге и определить, что такое экстремизм.

Аналогичный тест 6 марта распространили среди вузов Петербурга представители Совета ректоров. О том, что в ИТМО получили предложение пройти данный опрос, «Фонтанке» подтвердил ректор Владимир Васильев: «Я рекомендовал не проходить этот тест». Он также заметил, что письмо с предложением пройти анкетирование сотрудников до 12 марта пришло за подписью главы Совета ректоров Алексея Демидова. Он в свою очередь сообщил «Фонтанке», что сообщество ректоров вузов ежедневно проводит различные опросы или рассылает в учебные учреждения информационные сообщения, и пообещал уточнить, о каком тестировании идет речь.

Напомним, что в Петербурге последний год прошло уже четыре массовых митинга сторонников Алексея Навального. Все они были несогласованны с властями.


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