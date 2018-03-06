Проходчики на "Театральной" не вышли в ночную смену

Проходчики "СМУ-11 Метрострой", которые прокладывают тоннель от "Театральной" к "Горному институту", не вышли в ночную смену. Проходческий щит будет стоять в течение суток.

О том, что ночная смена присоединилась к забастовке утренней и вечерней, "Фонтанке" рассказали сами рабочие. Это было ожидаемо, ранее ее представители написали заявления о невыходе на работу из-за длительной задержки зарплаты. Если щит запустит утренняя смена, он простоит без движения сутки.

О том, что проходчики начали забастовку, стало известно утром 6 марта. По их словам, им не платят зарплату уже три месяца. Счета компании арестованы по требованию налоговой службы, которая насчитала предприятию более миллиарда долгов. В отношении гендиректора Андрея Морозова возбуждены уголовные дела по факту уклонения от уплаты налогов и задержки зарплат. Специальная комиссия разработала порядок выплат через Федеральное казначейство, долги за ноябрь уже частично поступили на счета рабочих.