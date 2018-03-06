СМИ: В Калининграде задержан участник группировки, связанной со взрывом в метро Петербурга

Сотрудники ФСБ остановили в калининградском аэропорту предполагаемого участника «дочки» запрещенного в РФ «Исламского государства». По данным службы, он подбирал рекрутов по заказу лидера причастной к теракту в метро Петербурга группировке.

«В ходе спецоперации задержан гражданин России — участник запрещенного в РФ террористического сообщества «Джамаат Таухид валь-Джихад», являющегося структурным подразделением запрещенной на территории России международной террористической организации «Исламское государство», – сообщили 6 марта в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Калининградское издание Клопс.ру публикует видео задержания в Храброво.

Как пишет «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости, лидер организации имеет отношение к теракту в метро Петербурга и сейчас находится в международном розыске. Предполагается, что именно по его заданию задержанный финансировал террористическую деятельность и помогал вербовщикам подбирать новых бойцов с перспективой боевых командировок в Сирию.

Отмечается, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Содействие террористической деятельности». Имен в спецслужбе не раскрывают. Ранее «Фонтанка» писала, что лидером «Джамаат Таухид валь-Джихад» («Армия единобожия и войны») руководит Сирожиддин Мухтаров. Также известный под именем Абу Салах, очередной уроженец Киргизии считается заказчиком подрыва в метро. Судя по картотеке Интерпола, с осени 2016 года он разыскивается за теракт, финансирование терроризма, подделку документов, незаконное пересечение границы, создание преступной группы.

Фото: сайт Интерпола

Напомним, взрыв в вагоне между станциями «Сенная» и «Технологический институт» 3 апреля унес жизни 16 человек, более ста пострадали. Среди погибших предполагаемый смертник — 22-летний Акбаржон Джалилов.