Пенсионер, сбитый кортежем Порошенко, взял всю вину на себя
Пенсионер, сбитый одной из машин президента Украины Петра Порошенко, взял вину на себя. Как заявил изданию «Украинское время» министр внутренних дел страны Арсен Аваков, пожилой мужчина признался в нарушении правил дорожного движения. «Он пришел в себя и подтвердил, что сам нарушил правила», — заявил Аваков.
Пенсионера уже прооперировали, его состояние оценивается как нетяжелое.
ДТП произошло в 11:45 (12:45 мск) в Киеве на пересечении улиц Шелковичная и Институтская. Регулировщик остановил движение на перекрестке, чтобы проехал кортеж. Он пропустил первое авто эскорта Порошенко – полицейскую машину. В это время дорогу начал переходить мужчина. И его прямо на переходе, сбило второе авто из кортежа.
Как утверждают очевидцы, пожилой мужчина пытался перебежать дорогу. Сбившая его машина двигалась со скоростью примерно 80 километров в час.
Источник: Лента.ру