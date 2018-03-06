ФСБ раскрыла имя заказчика теракта в Петербурге

Заказчиком террористического акта в метрополитене Петербурга является 27-летний гражданин Киргизии Сирожиддин Мухтаров, более известный как Абу Салах, следует из сегодняшнего заявления ФСБ. Возглавляемая им организация впервые официально названа причастной к подрыву.

Как сообщило 6 марта УФСБ Калининградской области, в местном аэропорту «Храброво» по подозрению в незаконной деятельности задержан гражданин России. По версии следствия, установлены его связи с лидером запрещенной в стране террористической организации «Джамаат Таухид валь-Джихад» («Армия единобожия и войны»), причастным, как заявляет ФСБ, «к реализации теракта в метрополитене города Санкт-Петербурга и объявленным в международный розыск».

Лидером «Джамаата» является Мухтаров, и он действительно объявлен в международный розыск. В картотеке Интерпола на уроженца города Ош заведена личная карточка. В качестве оснований для розыска перечислены террористический акт, финансирование терроризма, подделка документов, незаконное пересечение государственной границы, создание преступной группы.

Официально Абу Салаха никогда не упоминали применительно к теракту. 20 апреля 2017 года директор ФСБ Александр Бортников, не называя имен, заявил, что заказчик «установлен». 25 апреля «Газета.ру» со ссылкой на свои источники назвала Мухтарова. «Джамаат Таухид валь-Джихад» также официально до сегодняшнего дня не связывалась с подрывом метро. По своей инициативе организация не брала ответственность за теракт, остальные организации тоже.

Через два месяца после взрыва в подземке ФСБ внесла «Джамаат Таухид валь-Джихад» в список группировок, признанных террористическими.

Теракт в петербургском метрополитене совершен 3 апреля 2017 года. Погибли шестнадцать пассажиров, более ста получили ранения. По уголовному делу и другим, связанным с ним эпизодам, задержаны десятки человек. Рофинмониторинг оценил в 150 тысяч рублей подготовку и исполнение теракта.