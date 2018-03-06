Стрелок с проспекта Наставников избит своими жертвами

Инициатор вооруженного конфликта в Красногвардейском районе госпитализирован. Он стрелял из «Осы» по автомобилям, ему же больше всех и досталось.

Как стало известно «Фонтанке», вечерний инцидент 6 марта на углу проспектов Наставников и Ударников начался с кажущейся тесноты перекрестка. Водитель Chevrolet Tahoe, видимо, пожелал расчистить территорию, вынул из салона травматический пистолет «Оса» и направил в водителя-соперника, с которым пуля разминулась, как считают очевидцы, только благодаря реакции. Водитель нажал на педаль газа и сместился с траектории выстрела. Отверстие осталось в кузове автомобиля.

Tahoe сделал попытку исчезнуть с перекрестка, но задел третью машину. Так стрелок оказался в меньшинстве и в рукопашной потерпел неудачу. Медикам пришлось госпитализировать его с телесными повреждениями.