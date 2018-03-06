Стрелок с проспекта Наставников избит своими жертвами
Инициатор вооруженного конфликта в Красногвардейском районе госпитализирован. Он стрелял из «Осы» по автомобилям, ему же больше всех и досталось.
Как стало известно «Фонтанке», вечерний инцидент 6 марта на углу проспектов Наставников и Ударников начался с кажущейся тесноты перекрестка. Водитель Chevrolet Tahoe, видимо, пожелал расчистить территорию, вынул из салона травматический пистолет «Оса» и направил в водителя-соперника, с которым пуля разминулась, как считают очевидцы, только благодаря реакции. Водитель нажал на педаль газа и сместился с траектории выстрела. Отверстие осталось в кузове автомобиля.
Tahoe сделал попытку исчезнуть с перекрестка, но задел третью машину. Так стрелок оказался в меньшинстве и в рукопашной потерпел неудачу. Медикам пришлось госпитализировать его с телесными повреждениями.
Справка:
С 28 февраля в Петербурге зафиксированы пять серьезных инцидентов с применением оружия на улицах. В Московском районе преступники со стрельбой забрали 20 тысяч евро у предпринимателя, в Приморском районе перевозчица 2,5 млн рублей ушла от вооруженной погони, в Невском участник Первой чеченской войны расстрелял из помпового ружья двух человек , в Выборгском на парковке правнук героя России истратил обойму на четверых.