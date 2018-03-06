Росавиация заявила о путанице в диалогах пилотов Ан-148 перед катастрофой

Федеральное агентство воздушного транспорта не подтвердило подлинность обнародованной расшифровки переговоров в кабине самолета «Саратовских авиалиний», разбившегося в Подмосковье.

По данным ведомства, в опубликованной 6 марта записи перепутаны диалоги командира воздушного судна и второго пилота. Кроме того, присутствуют лишние слова и фразы, которых на подлинной записи нет. В Росавиации заявили, что это не только дезинформирует общественность, но и идет вразрез со стандартами расследования авиационных происшествий.

«Информация, содержащая записи бортовых речевых самописцев и расшифровку таких записей, может быть предана гласности только в случае решения правоохранительного органа, осуществляющего предварительное следствие по факту авиационного происшествия», – цитирует позицию ведомства агентство RNS.

Отмечается, что разрешения на публикацию записей дано не было, а действия СМИ в таком случае неэтичны.

Ранее текст разговоров в кабине самолета «Саратовских авиалиний» опубликовал РБК. Подлинность подтвердил источники в Росавиации и Межгосударственном авиационном комитете (МАК), пишет издание.

Напомним, самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», следовавший из Москвы в Орск, разбился 11 февраля в Раменском районе Подмосковья через несколько минут после вылета из Домодедово. Погибли все 65 пассажиров, в том числе трое детей и шестеро членов экипажа. По официальной версии Межгосударственного авиационного комитета (МАК), пилоты не включили обогрев датчиков скорости, из-за чего приборы обледенели и передавали некорректную информацию.