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06.03.2018 21:59

Два мигранта с мачете и саблей сняли скальп с соотечественника в парижском кафе

Двое неизвестных ворвались в один из парижских ресторанов и сняли скальп с мужчины. Об этом со ссылкой на радиостанцию RTL передают РИА Новости.

Как сообщается, нападение произошло в десятом квартале французской столицы вечером 5 марта. Нападавшие были вооружены саблей и мачете. Они сняли с жертвы скальп, отрубили ему руку и отрезали кисть другой руки. В тяжелом состоянии пострадавший был доставлен в больницу.

Изувеченный мужчина оказался 35-летним уроженцем Шри-Ланки. Напавшие на него были его соотечественниками. Как сообщили RTL источники в правоохранительных органах, причиной нападения могло стать сведение личных счетов.

Источник: Лента.ру


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