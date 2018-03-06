В Пенсильвании поезд врезался в цистерну с кислотой
В США в штате Пенсильвания грузовой поезд, перевозивший дизельное топливо, врезался в цистерну с соляной кислотой, передает WPXI-TV.
Footage emerges of scene after train strikes tanker hauling more than 44,000 pounds of hydrochloric acid near Pittsburgh, PA. pic.twitter.com/vBR7Qgp8Lq— Josh Caplan (@joshdcaplan) March 6, 2018
В результате инцидента пострадали восемь человек, в том числе водитель грузовика.
Из соображений безопасности полиция эвакуировала жителей близлежащих домов.
#BREAKING: Train collides with truck carrying hydrochloric acid in Washington County, outside of #Pittsburgh. At least one injured, dozens of homes evacuated. https://t.co/8ayya3mOmq pic.twitter.com/a4H0NdgqsI— KDKA (@CBSPittsburgh) March 6, 2018
Причины аварии пока неизвестны.
Источник: Газета.ру