В Пенсильвании поезд врезался в цистерну с кислотой

В США в штате Пенсильвания грузовой поезд, перевозивший дизельное топливо, врезался в цистерну с соляной кислотой, передает WPXI-TV.

Footage emerges of scene after train strikes tanker hauling more than 44,000 pounds of hydrochloric acid near Pittsburgh, PA. pic.twitter.com/vBR7Qgp8Lq

В результате инцидента пострадали восемь человек, в том числе водитель грузовика.

Из соображений безопасности полиция эвакуировала жителей близлежащих домов.

#BREAKING: Train collides with truck carrying hydrochloric acid in Washington County, outside of #Pittsburgh. At least one injured, dozens of homes evacuated. https://t.co/8ayya3mOmq pic.twitter.com/a4H0NdgqsI