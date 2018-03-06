В Пенсильвании поезд врезался в цистерну с кислотой

В результате инцидента пострадали восемь человек, в том числе водитель грузовика.

В США в штате Пенсильвания грузовой поезд, перевозивший дизельное топливо, врезался в цистерну с соляной кислотой, передает WPXI-TV.

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