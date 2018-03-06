В Петербурге неизвестный открыл огонь по автомобилям

Дорожный конфликт на востоке Петербурга закончился стрельбой. Полиция взяла под усиленный контроль перекресток проспектов Наставников и Ударников.

Как сообщили «Фонтанке» очевидцы, вечером 6 марта в Красногвардейском районе один из конфликтующих водителей открыл огонь. Предположительно стрельба велась из Chevrolet Tahoe.

Перекресток оцеплен полицией, работает скорая помощь.

С 28 февраля в Петербурге зафиксированы пять серьезных инцидентов с применением оружия на улицах. В Московском районе преступники со стрельбой забрали 20 тысяч евро у предпринимателя, в Приморском районе перевозчица 2,5 млн рублей ушла от вооруженной погони, в Невском участник Первой чеченской войны расстрелял из помпового ружья двух человек , в Выборгском на парковке правнук героя России истратил обойму на четверых.