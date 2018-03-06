Правнук героя России арестован за стрельбу на парковке

В Санкт-Петербурге с молчаливого своего согласия отправлен под арест 37-летний Рамазан Исмаилов, обвиненный в расстреле людей на парковке. Могилу прадеда-героя России в родовом селении под Хасавюртом он не посетит пару месяцев точно.

Как сообщили 6 марта в объединенной пресс-службе судов Петербурга, Исмаилову накануне предъявлено обвинение в стрельбе на парковке улицы Сикейроса с целью убийства четырех человек. Патронов выпущено было множество, один человек погиб, другой с огнестрельными ранениями госпитализирован в военно-полевую хирургию Военно-медицинской академии.

«Обвиняемый постановлением Выборгского районного суда заключен под стражу до 3 мая 2018 года», – уточнили в пресс-службе.

Рамазану Исмаилову 37 лет, родом из села Чагаротар Хасавюртовского района Дагестана. При задержании он представился правнуком Абдулхакима Исмаилова – пехотинца, водрузившего 2 мая 1945 года с сослуживцами красное знамя на Рейхстаг для ставшей всемирно известной фотографии. В 1996 году ему присвоено звание героя России. Абдулхаким Исакович скончался восемь лет назад на 94-м году жизни, похоронен в родовом Чагаротаре.

Конфликт на парковке, по версии следствия, инспирирован денежными отношениями. Уроженец Чечни Абу Давлетбаев, взяв троих товарищей в намерении вернуть свои 700 тысяч рублей, позвал на Сикейроса своего вероятного должника – петербургского бизнесмена Леонида Буслаева, который взял в соратники Рамазана Исмаилова. Известно, что Буслаева стали бить, а Рамазанов достал пистолет. Оппоненты тоже отстреливались, но менее метко.