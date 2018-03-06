Минэнерго поддержало расторжение газовых контрактов с Украиной

«Газпром» принял решение разорвать контракты с украинским «Нафтогазом» в связи с их убыточностью для России. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24» 6 марта.

По его словам, ассиметричные решения Стокгольмского арбитража внесли дисбаланс в экономику. «По сути» за счёт средств «Газпрома» решили субсидировать украинскую экономику, чего «естественно, не может быть», отметил министр.

«Такие контракты в этих условиях становятся экономически нецелесообразными, и «Газпром» принимает, естественно, правильное решение о том, чтобы начать процедуру расторжения этих контрактов», — цитирует Новака «Газета.ру».

Стокгольмский арбитражный суд 28 февраля обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 4,6 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. За вычетом долга украинской компании Россия осталась должна 2,56 миллиарда долларов. С 1 марта «Газпром» отказался возобновлять поставки газа на Украину, вернув предоплату за март. «Нафтогаз» заявил, что вынужден ввести в стране режим экономии и экстренно закупать более дорогой газ в Европе, а действия российской компании расценивает как отказ выполнять решение Стокгольмского арбитража. Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал его некорректным и предвзятым, объяснив этим разрыв с «Нафтогазом».