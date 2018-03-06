«Фонтанка» за 60 секунд — 6 марта

Рассказываем, что известно об отравлении приговоренного за госизмену разведчика Сергея Скрипаля. Кто, чем и зачем.

Два комитета Смольного по-разному видят будущее «смертельного перехода» на Туристской. Объясняем, будут там копать или нет.

Кандидат в президенты Борис Титов встретился с петербургскими избирателями под куполом планетария. Корреспондент «Фонтанки» Галеева вернулась оттуда с ощущением, что сходила в цирк.

Губернатор Петербурга принял вызов главы Чечни. И 18 раз попал мячом в кольцо.

Утренняя смена «СМУ-11 Метрострой», которое прокладывает тоннель от «Театральной» к «Горному институту», остановила проходческий щит. Забастовка под землей.

Пулковской обсерватории уже не до звезд. Ей уготовано странное футуристическое будущее.

Финляндия переезжает на «Фонтанку». «Фонтанка» круче Москвы, она резиновая.

СКА победил «Северсталь». Очевидно, Кубок Гагарина думает, что обрел дом.

Мяч летает хуже шайбы. Поэтому футболисты развлекли нас по-другому. Языком и руками.